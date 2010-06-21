LYS-4 sona erdi

T24 -

LYS-4, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başladı ve tek oturumda 135 dakika sürdü. Sınav bin 164 binada, 15 bin 705 salonda yapıldı. 349 bin 100 adayın katıldığı sınavda 49 bin 838 kişi görev aldı.Sınavda adaylara Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testlerinden sorular yöneltildi. Tarih testinde 44 soruya 65 dakika, Coğrafya-2 testinde 16 soruya 25 dakika, Felsefe Grubu testinde 30 soruya 45 dakika süre verildi. Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantık sorusu yer aldı.Sınavları düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, sınavın genelini etkileyecek önemli bir sorun yaşanmadığını bildirdi.''Bireysel birkaç olay dışında bir şey yok. Sınava cep telefonuyla giren, kopya teşebbüsü olan bir kaç aday olabilir. Rapor olarak henüz gelmedi ama fazla olay yansımadı. Münferit bazı olaylar var. Bir-iki yerde organize suç araştırması da varmış. Onların da raporları gelecek ama sınav oldukça sakin biçimde, başarılı biçimde tamamlandı. Zaten her sınavdan önce emniyet güçlerinin aldıkları ihbarlar oluyor o ihbarlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapıyorlar ve sonunda bize raporlarını gönderiyorlar.''Yarımağan, gelecek hafta sonu kalan iki oturumun yapılacağını anımsatarak, ''O sınavlar da tamamlandıktan sonra değerlendirip 15 Temmuz'a kadar sonuçları açıklamaya çalışacağız'' diye konuştu.Sosyal Bilimler Sınavı'nın sona ermesiyle beş ayrı oturumda gerçekleştirilen LYS'nin üç oturumu tamamlanmış oldu. LYS'nin kalan oturumları olan Fen Bilimleri ağırlıklı LYS-2, 27 Haziran Pazar günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek.Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi tanınacak.LYS-2'ye 276 bin 800, LYS-3'e 635 bin 300 aday katılacak.ÖSYM dün, Matematik Sınavı (LYS-1) ile Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) oturumlarını gerçekleştirmişti.