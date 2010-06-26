LYS-3 sona erdi, işte sorular ve cevaplar

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Üniversite adaylarının katıldığı LYS-3 Edebiyat-Coğrafya sınavı sona erdi.LYS, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınava yaklaşık 635 bin aday girdi. 2 bin 22 binada, 30 bin 557 salonda yapılan sınavda 92 bin 515 kişi görev aldı.Tek oturumda gerçekleştirilen sınav, 120 dakika sürdü. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verildi.LYS-2 ise yarın (27 Haziran 2010) saat 10.00'da tek oturumda yapılacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek.LYS-2'ye 276 bin 900 aday katılacak. Sınav 891 binada, 11 bin 770 salonda gerçekleştirilecek ve 38 bin 252 kişi görev alacak.Sınavda her test için ayrı soru kitapçığı bulunacak ancak tek cevap kağıdı kullanılacak. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanırken ve diğer teste ait soru kitapçıkları dağıtılırken ara verilmeyecek.