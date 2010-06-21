LYS-1'in soru ve cevapları

T24 -

Üniversite adaylarının katıldığı ve bu yıldan itibaren uygulanmaya başlayan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) ikinci oturumu sürüyor. LYS matematik ve geometri soru ve cevapları açıklandı.Yabancı Dil Sınavı LYS-5 ise saat 14:30'da başladı. Sınav 120 dakika sürecek. Sınava giren 31 bin 300 adaya, 80 soru sorulacak, sınav Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 3 dilde yapılacak.Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu öğlen saatlerinde sona erdi. LYS-1, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. LYS-1, 1882 binada, 28 bin 509 salonda gerçekleştirildi. Sınavda 86 bin 536 personel görev aldı.Sınava 601 bin öğrenci katıldı. Sınav saat 10:00'da başladı ve 120 dakika sürdü. Öğrencilere, 50 soruluk Matematik Testi için 75 dakika, 30 soruluk Geometri Testi için 45 dakika süre verildi.Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki İlker Ömürlü, tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakultesi hastanesinden sedyeyle sınava gireceği Atatürk Anadolu Lisesi'ne getirildi.