T24 LogoT24 Logo
Spor
BBC Türkçe

Lyon'dan 2 dakikada 2 gol: Lyon 2 - 1 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon, 83. ve 84. dakikalarda bulduğu gollerle evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi. İki takım 20 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

29 Nisan 2018 20:30

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

İki tarafın da tempolu başladığı karşılaşmada Beşiktaş 15. dakikada Babel'in golüyle öne geçti.

Ceza sahasını karşıdan gören uzak mesafeden Talisca'nın yere düşürülmesi sonrası kullanılan serbest vuruşta Talisca, topu savunmanın arkasına koşan Babel'in önüne bıraktı.

Babel çaprazdan vurduğu top köşeden ağlarla buluştu ve Beşiktaş öne geçti.

Geriye düştükten sonra Beşiktaş sahasına yüklenen Lyon 19. Dakikada Fekir ile gole yaklaştı. Fekir'in çaprazdan topu yere sektirerek yaptığı vuruş Beşiktaş kalecisi Fabri'nin üzerinden geçti fakat direkten geri döndü.

İkinci yarıda da iki taraf net gol pozisyonları buldu. 47. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Lyon kalecisi Lopes boşa çıktı ancak Talisca topu kaleye gönderemedi.

64. dakikada ise Lyon'dan Valbuena'nın şutu direğin yanından auta gitti.

Fransız ekibi 83. dakikada bir serbest vuruş organizasyonuyla beraberliği yakaladı. Valbuena'nın ortasında toplu buluşan Tolisso golü kaydetti.

Golden bir dakika sonra da Fabri, Lyonlu üç oyuncunun kendisine pres yapması sonucu topu Morel'e kaptırdı ve Morel meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı.

Lyon takımında Rafael, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta ise Marcelo sarı kart sınırına ulaşması nedeniyle rövanş maçında sahada olamayacak.

İki takım 20 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEFA Avrupa LigiFransaLyonBeşiktaşNisanAvrupa LigiBabelTaliscaGeriyeDakikada FekirFekirFabriOğuzhanLopesLyon ValbuenaValbuenaTolissoFabri LyonluMorelRafaelMarcelo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24