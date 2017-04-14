Lyon'dan 2 dakikada 2 gol: Lyon 2 - 1 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

İki tarafın da tempolu başladığı karşılaşmada Beşiktaş 15. dakikada Babel'in golüyle öne geçti.

Ceza sahasını karşıdan gören uzak mesafeden Talisca'nın yere düşürülmesi sonrası kullanılan serbest vuruşta Talisca, topu savunmanın arkasına koşan Babel'in önüne bıraktı.

Babel çaprazdan vurduğu top köşeden ağlarla buluştu ve Beşiktaş öne geçti.

Geriye düştükten sonra Beşiktaş sahasına yüklenen Lyon 19. Dakikada Fekir ile gole yaklaştı. Fekir'in çaprazdan topu yere sektirerek yaptığı vuruş Beşiktaş kalecisi Fabri'nin üzerinden geçti fakat direkten geri döndü.

İkinci yarıda da iki taraf net gol pozisyonları buldu. 47. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Lyon kalecisi Lopes boşa çıktı ancak Talisca topu kaleye gönderemedi.

64. dakikada ise Lyon'dan Valbuena'nın şutu direğin yanından auta gitti.

Fransız ekibi 83. dakikada bir serbest vuruş organizasyonuyla beraberliği yakaladı. Valbuena'nın ortasında toplu buluşan Tolisso golü kaydetti.

Golden bir dakika sonra da Fabri, Lyonlu üç oyuncunun kendisine pres yapması sonucu topu Morel'e kaptırdı ve Morel meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı.

Lyon takımında Rafael, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta ise Marcelo sarı kart sınırına ulaşması nedeniyle rövanş maçında sahada olamayacak.

İki takım 20 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.