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Spor

Lyon teknik direktörü Bruno Genesio: Biz Beşiktaş’ı elemiş bir takımız

Rıdvan Dilmen: Bizim ligimiz çok zorlu bir lig oldu artık

10 Aralık 2017 19:27

Fransız ekip Olympique Lyon'un teknik direktörü Bruno Genesio, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Ligi’nde eşleşecekleri takımdan korkamadıklarını söylerken Beşiktaş’ı örnek gösterdi

Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen Lyon'un teknik direktörü, muhtemel rakipleri arasında yer alan Arsenal, Milan, Zenit, Atletico Madrid ve Lazio'nun bulunduğuna dikkat çekerken geçen sene de en güçlü takımları yendiklerini belirtti.

 ‘’Biz Beşiktaş’ı ve Roma’yı bile yendik’’

 Genesio, ''Gelecek eşleşmelerden korkmuyorum. Geçen sezon en iyi iki takımı elemiştik. Roma ve Beşiktaş'ı elemiştik. Roma ve Beşiktaş gibi takımları yenmeyi başardık. Eşleşmeleri kontrol edemiyoruz ama yapabileceklerimiz kendi elimizde'' şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen: Bu çok güzel bir şey 

Rıdavan Dilmen, Genesio'nun söylemlerinin ardından "Lyon teknik direktörü, kura çekimi öncesi 'Biz geçen sene Beşiktaş'ı elemiş takımız' diye konuşmuş. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Bu çok güzel bir şey. Biz Beşiktaş'ı yendik diye rakiplerine mesaj veriyorlar artık. Bizim ligimiz çok zorlu bir lig oldu artık'' diye konuştu.

 

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