Lyon saldırganı suçunu itiraf etti



AFP'nin haberine göre Lyon yakınlarında St. Quentin-Fallavier'de bir kimya fabrikasına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 35 yaşındaki Yassin S. suskunluğunu bozdu. Haberde, zanlının 53 yaşındaki şefinin kafasını keserek öldürmesinin ardından, kesik başla fotoğraf çektirdiği ileri sürüldü. Zanlının bu fotoğrafı ücretsiz kısa mesaj gönderme uygulaması WhatsApp üzerinden Kanada'daki bir telefon numarasına gönderdiği belirtilen haberde, Kanadalı yetkililerin fotoğrafın gönderildiği telefon numarasının kime ait olduğunu araştırdığı kaydedildi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, söz konusu fotoğrafın saldırganın telefonunda bulunduğunu doğruladı.

Fransız Le Figaro gazetesi, zanlının 2000 yılından bu yana, eskiden oturduğu Pontarlier'de bir Selefi ile yakın ilişki içinde olduğunu yazdı. Söz konusu kişinin adının Frederic Jean Salvi olduğunu belirten gazete, bu kişinin bundan beş yıl önce El Kaide örgütü üyeleri ile birlikte Endonezya'da saldırı planladığını ifade etti. Fransız polisinin Yassin S.'nin Salvi ile ilişki içinde olduğunu tespit ettiği, bu nedenle polisin 2006-2008 arasında S.'yi yakın takibe aldığı kaydedildi.

Ancak saldırgan Yassin S.'nin 53 yaşındaki kurbanın kafasını öldürmeden önce mi, yoksa sonra mı kestiği sorusu belirsizliğini koruyor. Yetkililer yapılan ilk otopsinin, kurbanın boynunda boğma izleri oluğuna işaret ettiğine dikkat çekti. Öldürülen kişinin kesik kafası fabrikayı çevreleyen çitlerden birinin üzerine asılmış olarak bulunmuştu. Kesik başın yanına, üzerinde Arapça yazıların bulunduğu bir bayrağın da konulduğu açıklanmıştı. Yassin S. olay yerindeki itfaiye görevlisi tarafından yakalanmıştı. Üç çocuk babası Yassin S., eşi ve kız kardeşi ile gözaltında tutuluyor.