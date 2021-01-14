Lyon, Islam Slimani'yi açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani, Fransa Ligue 1'in lideri Lyon'a transfer oldu.

İki sezon önce Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani resmen Lyon'da. Fransız kulübü transferi açıkladı. Lyon, yıldız oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Slimani sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kontratın 1 sene de opsiyonu bulunuyor.

2 sezon önce kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen ancak takımın kötü gidişatına uyan ve katkı veremeyen Islam Slimani Fransa'nın dev kulüplerinden Lyon'a transfer oldu.

İslam Slimani resmen Lyon'da... Fransız kulübü transferi açıkladı. Lyon, yıldız oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Slimani sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kontratın 1 sene de opsiyonu bulunuyor.