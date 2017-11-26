Lykia Lins Golf Turnuvası şampiyonu Hakan Yıldırım

Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Lykia Lins Golf Turnuvası\'nda şampiyon Hakan Yıldırım oldu.

Manavgat Denizyaka Mahallesi\'ndeki Lykia World Golf Otel\'de bu yıl ilki düzenlenen Lykia Lins Golf Turnuvası tamamlandı. Bir günlük turnuvaya amatör golfçüler katıldı. Turizm acentesi temsilcilerinin de izlediği turnuvada Hakan Yıldırım birinci oldu. İkinciliği Ünal İşkol, üçüncülüğü ise Mustafa Yalınlar elde etti. En uzun vuruş ödülünü Reşat Tireli, bayrağa en yakın vuruş ödülünü ise Cengizhan Bölükbaşı kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Lykia World Golf Otel sahipleri Burhan Silahtaroğlu, oğlu Atilla Silahtaroğlu ve kızı Zeynep Silahtaroğlu verdi.

Atilla Silahtaroğlu, \"Golf sahamız 2.5 kilometre sahili olan Türkiye\'nin en iyi golf sahalarından birisidir. 3 yıllık bir aradan sonra kaldığımız yerden Silahtaroğlu ailesi olarak yeniden \'turizme merhaba\' diyoruz. Dünyada ilk arasına giren bir sahaya sahibiz. Silkar Grubu 35 yıldır turizmin içinde olan bir grup. Hep takdir yarattı. Bizim kültürümüz kolay kolay yıkılmaz. Biz aldığımızı kazandığımızı hep millete verdik. Projelerimizle devam edip sizlerle güçlü olacağız. Bu kültürün yaratıcısı değerli babam Burhan Silahtaroğlu\'dur. Biz ondan öğrendik\" dedi.

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