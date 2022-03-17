Lviv Valisi Kozinsky: Bayraktar bizim ana silahımız şu an, Türkiye’ye teşekkür ederim

Lviv Valisi Maksym Kozinsky, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon ile Ukrayna ordusunun çokça kullandığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının ana silahları olduğunu belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ailesinin sahibi olduğu BAYKAR üretiyor.

Kozinsky, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

-Lviv daha ne kadar kişiye ev sahipliği yapabilir?

Biz savaş başladığında 100.000 kişi kadar öngörmüştük ancak sayı 200.000 hatta 300.000’e ulaştı. Artık gelenler için yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Onları okullarda, stadyumlarda misafir etmeye çalışıyoruz.

- Gelen uluslararası yardımlar yeterli oluyor mu?

Yardım demişken önce Türkiye’ye Bayraktar için teşekkür edeyim. Bayraktar bizim ana silahımız şu an. Ordumuz Bayraktar ile kazanıyor. Diğer yandan insani yardımlar için de Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Biz Lviv Valiliği olarak günde 24.000 öğün yemek verebiliyoruz. İnsani yardım desteğine ihtiyacımız var. Uluslararası yardım kuruluşları bu işin profesyonelce nasıl yapılacağını biliyorlar, biz bilmiyoruz. Bu yüzden de onların desteğine ihtiyacımız var. Ama maalesef gelmediler. Umarım bir an önce gelirler ve yönetim olarak biz onların yardımlarını koordine etme görevi üstleniriz. Şimdilik göçmenlerle çalışan birkaç kuruluşun dışında bir tek gönüllüler var. Gönüllülere minnettarız, gıda ve yer temininde çok yardımcı oluyorlar.

- Her ne kadar buranın yakınlarındaki askeri tesislere de saldırı düzenlenmiş olsa ve sirenler her gün çalsa da Lviv biraz güvenli liman gibi oldu. Sizce Rusya buraya da gelir mi?

Geçen hafta Rusya’nın, Ukrayna ordusunu değil kadınları, çocukları, hamileleri hedef aldığını gördük. O nedenle Lviv de insani hedefleri arasında olabilir. Ama buralara kadar gelebileceğini yine de sanmıyorum çünkü Rusya hiçbir zaman burada olmadı, bu topraklar hiç Rus etkisinde kalmadı.