Lüzumsuz bel boyun ameliyatlarına dikkat

Florence Nightingale Hastaneleri Nöroşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday, Türkiye'de her bel veya boynu ağrıyanın ameliyat edildiğini ve metal yerleştirildiğini ileri sürdü.



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Kuday, çok yaygın olarak görülen bel ve boyun fıtıklarının tedavisi konusunda toplumun doğru bilgilendirilmediğini iddia etti.



Her bel ve boyun ağrısının fıtık olmadığını vurgulayan Kuday, pek çok kişinin gereksiz yere ameliyat edildiğini savundu.



Kuday, bel ve boyun ameliyatlarının ciddi ameliyatlar olduğuna dikkati çekerek, bel fıtıklarının sadece yüzde 1'inin ameliyat gerektirdiğini kaydetti.



Bazı meslektaşlarının bir gün içinde çok sayıda ameliyat yaptığını belirten Prof. Dr. Cengiz Kuday, bir hastaya en az 1-1,5 saat vakit ayrılması gerektiğinin altını çizdi.



Türkiye'de bel ve boyun ameliyatlarında materyal kullanımının had safhada olduğunu ifade eden Kuday, halk arasında "platin" olarak bilinen bu malzemelerin bel ve boyun ameliyatlarında en çok resmi hastanelerde kullanıldığını belirtti.



Cengiz Kuday, bu malzemelerin değişik metallerden yapılabildiğine işaret ederek, "Türkiye'de her beli veya boynu ağrıyan ameliyat edilip, metal konuluyor. Bu ülkemizde istismar konusudur. Türkiye bundan dolayı zarar ediyor. En son yaptığımız cerrahi toplantısında gündeme geldi. Dünyada iki ülke var lüzumsuz kullanan. Biri Türkiye, diğeri de Brezilya" dedi.