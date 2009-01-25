T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Lüzumsuz bel boyun ameliyatlarına dikkat

Prof. Dr. Cengiz Kuday, Türkiye'de her bel veya boynu ağrıyanın ameliyat edildiğini ileri sürdü.

25 Ocak 2009 02:00

Florence Nightingale Hastaneleri Nöroşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday, Türkiye'de her bel veya boynu ağrıyanın ameliyat edildiğini ve metal yerleştirildiğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Kuday, çok yaygın olarak görülen bel ve boyun fıtıklarının tedavisi konusunda toplumun doğru bilgilendirilmediğini iddia etti.

Her bel ve boyun ağrısının fıtık olmadığını vurgulayan Kuday, pek çok kişinin gereksiz yere ameliyat edildiğini savundu.

Kuday, bel ve boyun ameliyatlarının ciddi ameliyatlar olduğuna dikkati çekerek, bel fıtıklarının sadece yüzde 1'inin ameliyat gerektirdiğini kaydetti.

Bazı meslektaşlarının bir gün içinde çok sayıda ameliyat yaptığını belirten Prof. Dr. Cengiz Kuday, bir hastaya en az 1-1,5 saat vakit ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de bel ve boyun ameliyatlarında materyal kullanımının had safhada olduğunu ifade eden Kuday, halk arasında "platin" olarak bilinen bu malzemelerin bel ve boyun ameliyatlarında en çok resmi hastanelerde kullanıldığını belirtti.

Cengiz Kuday, bu malzemelerin değişik metallerden yapılabildiğine işaret ederek, "Türkiye'de her beli veya boynu ağrıyan ameliyat edilip, metal konuluyor. Bu ülkemizde istismar konusudur. Türkiye bundan dolayı zarar ediyor. En son yaptığımız cerrahi toplantısında gündeme geldi. Dünyada iki ülke var lüzumsuz kullanan. Biri Türkiye, diğeri de Brezilya" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24