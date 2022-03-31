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Spor

Luyindama'nın evine taşlı saldırı!

Luyindama, bu sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanmıştı

31 Mart 2022 09:24

Galatasaray'dan kiralık olarak Suudi Arabistan'a transfer olan Christian Luyindama'nın evi taşlandı.

Dünya Kupasi Eleme maçında Fas - Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fas'ın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi ve Fas Dünya Kupasına gitme hakkı kazandı.

Dünya Kupası hayalleri suya düşen Demokratik Kongo'nun Fas'tan yediği gollerin ikisinden sorumlu tutulan Christian Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda Luyindama'nın evinin camları kırıldı ve ev tahrip edildi.

Christian Luyindama, bu sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanmıştı.

 

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