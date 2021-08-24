Luyindama’dan taraftara mesaj: "Boss" geri döndü

Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki galibiyet golünü atan Christian Luyindama, maç sonunda taraftarlara mesaj gönderdi.

Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-1 mağlup eden Galatasaray’da galibiyet golü stoper Christian Luyindama’dan geldi.

Demokratik Kongolu oyuncunun maç sonu sözleri şöyle:

Golü attım ama bugüne gelene dek çok çalıştım, kendimden çok şey verdim ve bugün gol geldi. Doktorumuz Yener İnce’ye de teşekkür ediyorum. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim ama ben hep moral verdi. Bu akşam da bana gol atacağımı söylemişti. Bana hep güvendiği için Fatih Hocama da teşekkür ederim. Transferde adım geçiyor olabilir ama ben sonsuza kadar Galatasaray’da devam edeceğim. Bütün Galatasaray taraftarlarına da teşekkür ediyorum. ‘Boss’ (Patron) geri döndü. Artık buradayım."

Luyindama, ligde ilk kez gol buldu

Müsabakanın 88. dakikasında sol taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruş yapan Luyindama meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 2. haftada da görev alırken, attığı golle sarı-kırmızılılarla ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Luyindama 90 dakikada sahada kaldı.