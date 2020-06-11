Lutfthansa 22 bin çalışanını işten çıkaracak

Lutfthansa şirketi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının yarattığı zararı azaltmak için 22 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Şirket yaptığı açıklamada çıkarılan işçilerin çoğunun Almanya'da olduğunu ve 100 uçağı faaliyetten çekeceğini açıkladı.

Lufthansa açıklamasında, "Hava taşımacılığı sektöründe talepte toparlanma öngörülebilir gelecekte olmayacak" ifadelerini kullandı.



Havayolunun insan kaynakları müdürü Michael Niggemann, "Eğer personel maliyetini azaltamazsak krizden çıkışımız zor olacak." diye konuştu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada havayollarına olan talebin 2023'e kadar toparlanamayacağını belirtmişti. 2020 yılında havayolu sektörünün 84 milyar dolarlık gelir kaybı yaşayacağını belirtti.