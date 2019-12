Lütfi'nin ilk isteği

Kurtlar Vadisi'nin senaristi Ömer Lütfi Mete'nin sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Gözlerini açar açmaz kağıt kalem istediğini anlatan Mete, "O an aklıma gelen her şeyi kağıda dökmek istedim" dedi.



Kalp krizi geçirdikten sonra yaklaşık iki buçuk aydır hastanede tedavi gören Ömer Lütfi Mete'nin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ndeki yoğun bakım servisinden normal servis odasına geçirilen Mete, artık konuşabiliyor ve yürüyebiliyor.



O ânı hatırlamıyorum



Hastaneye yatalı daha birkaç gün olmuş gibi hissettiğini söyleyen Mete, "Kalp krizi geçirdiğimi söylediklerinde çok şaşırdım. Çünkü ben kendimi bir yalıda dinleniyormuş gibi hissediyordum" dedi. O günlerden sadece birkaç kareyi hatırladığını dile getiren Mete şöyle konuştu: "Birilerinin ben uyurken yanıma gelip gittiğini biliyorum. Bu kişilerin beni çok sevdiği kesindi. Bana sürekli iyileşeceğimi söylüyorlardı. Gözlerimi açmaya çalıştım ama olmadı."



Gözlerini açar açmaz ilk istediği şeyin kağıt, kalem olduğunu ifade eden Mete, "Yazmak istedim. İçimden geçen her şeyi bir an önce kağıda dökmek istedim" dedi. Kaleme alacağı ilk yazının hastaneyle ilgili olacağını anlatan Mete, "Bu pencereden insanları seyrediyorum. Yazacağım ilk şey bu odadan gördüklerim olacak" ifadelerini kullandı.



10 bölüm yazmıştım



Kurtlar Vadisi dizisinin bu sezon yayınlanan bölümlerini seyredemediğini söyleyen Mete, "Hastalanmadan önce yaklaşık 10 bölümünü yazmıştım. Nerede kaldığımı şu an hatırlamıyorum" dedi. Yazabilecek kadar iyileşmek istediğini belirten Mete "Umarım kaldığım yerden hayatıma devam edebilirim" dedi.



Her an taburcu olabilir



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Lütfi Telci, Mete'nin durumunun her geçen gün biraz daha düzeldiğini söyledi. Mete'nin bir süre daha hastanede tutulacağını aktaran Telci, "Mete'nin akciğerlerindeki enfeksiyon sorunu çözüldü; fakat kalbindeki sorunun çözülmesi için yeni bir operasyon gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ancak bu operasyon için Mete'nin biraz daha toparlanması gerekiyor" dedi. Mete'nin daha önce anjiyo olduğunu ve kalbine stent takıldığını anlatan Telci, kalp kapakçıklarının değiştirilmesi için uygun zamanı beklediklerini kaydetti.



Baba kalk ayağa



Mete'nin oğlu Buhara Mete ise "Babamın en kısa zamanda ayağa kalkmasını istiyorum. Yanına her gittiğimde "baba kalk ayağa" diyorum. Eve birlikte gideceğimiz günlerin hayâlini kuruyorum" dedi.