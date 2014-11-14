Lütfi Elvan: Bundan sonra sahte hesaplar da yargılanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, ''6-7 Ekim olaylarında Twitter'da açılan sahte hesaplar üzerinden insanların sokağa davet edildiğini tespit ettik'' dedi.

Bakan Elvan, sahte hesaplarla sosyal medyayı kötü amaçlarla kullanan bazı kişilerin tehditler savurduğunu, küfürler ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi.



Bu kişilerin IP numaralarını tespit etmenin mümkün olmadığını kaydeden Elvan, ancak bundan sonraki süreçte mahkeme kararı alınması halinde, mahkemelerin bu IP adreslerini tespit edip sanal alemde işlenen suç gerçek alemde işlenmiş gibi işlem yapacağını kaydetti.