T24- Orman bölge müdürlüklerinin bahçelerinde 'yeşille iç içe olmak' ilginç bir yöntemle teşvik ediliyor.





Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, personelinin yeşil alanlarda daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bahçesi başta olmak üzere bölge müdürlüklerinin bahçelerine ''Lütfen çimlere basınız. Her şey sizin için'' levhaları diktirdi.

Kahveci, yeşilin ve yeşilliğin insan yaşamına büyük faydası olduğunu belirtti. OGM personelinin yeşil alanları daha çok kullanmasını sağlamak amacıyla böyle bir çalışma ve uygulama başlattığını dile getiren Kahveci, böylece OGM personelinin yeşil alanlarla daha iç içe olacağını bildirdi.

Başta genel müdürlüğün bahçesi olmak üzere, bölge müdürlük bahçelerine ''Lütfen çimlere basınız. Her şey sizin için'' yazılı levhaların dikildiğini kaydeden Kahveci, şunları söyledi:

''Çimlerin birçok faydası var. Gözle görülen hoş bir görünüm elde etmek amacı ile tesis edilen çim alanları çevrenin kalitesini artırır. Sağlıklı dinlenme ve oyun alanları oluşturur. Göze hitap ederek insan yaşamını ferahlatıp rahatlama etkisi verir. Kent içinde ve dışında çim alanları eğlence, çalışma ve ziyaretler için güvenilir alanlar oluşturur. Doğal güzelliklerin gerçek potansiyelini ortaya koyar. Oksijen vermek suretiyle havayı temizlerler. 58 metrekarelik bir çim alanı insanın bir günlük oksijen ihtiyacını karşılar. Yüksek binaların, metal aksamların katı ve soğuk görünümlerinin yumuşamasına neden olur. Bitkiler ortama nem verdikleri için sıcaklık azalır. Yani bitkiler ısıyı emerek klima gibi çalışır, bu nedenle insanlar için rahatlatıcı etki yaparlar. Yaz aylarında sıcaklığı ortalama 5 dereceye kadar kontrol eder. Çim alanları asfalta göre 6 derece, çıplak araziye göre ise 10-12 derece serin olur.''

Gelişmiş ülkelerde çimlerin yoğun şekilde kullanıldığını vurgulayan Kahveci, bu anlayışın Türkiye'de de gelişmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan uygulama ile OGM çalışanlarının yaz mevsiminin bunaltıcı etkisinden biraz olsun kurtulabileceğini dile getiren Kahveci, ''Personelimiz doğal klimalı ortamın bol oksijeninden faydalanacak daha sağlıklı ve daha mutlu olacak. Bu, çalışma hayatlarındaki verimi de yükseltecek. Doğanın ve yeşilin güzelliklerini ve faydalarını azami derecede kullanmış olacaklar. Birçok gelişmiş ülkede uygulanan bu çalışmalar neden bizde de olmasın?'' dedi.