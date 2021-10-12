Lupin dizisinden etkilenerek hırsızlık yapmaya çalıştı; polisin önünde ağlayarak itiraf etti

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Fransız kurgusal karakter Arsen Lüpen’den ilham alan hırsızın hikâyesini anlatan Fransız Netflix dizisi Lupin’den etkilenen İtalyan bir adam, bir kiliseden hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, İtalya’nın kuzeyindeki Monza kentinde yaşayan 21 yaşındaki erkek, Lupin dizisindeki Assane Diop karakterinden esinlenerek giydiği deri ceketiyle, bir kiliseden hırsızlık yapmaya çalıştı.

Polisin aktardığına göre, hırsız kilise çanlarının çalarak gürültü yapmasını bekleyerek kilisenin camını kırarak içeri girdi.

Hırsız, camı kırarak girdiği kiliseden yaklaşık 21 Euro çaldı. Öte yandan hırsız, cam kırıkları nedeniyle kolundan yaralandı ve evine vardığında yardım istedi.

İtalya basınının aktardığına göre, polislere üç kişi tarafından saldırıya uğradığını ve eşyalarının çalındığını iddia eden hırsız, bir anda polisin önünde ağlamaya başlayarak suçunu itiraf etti. Hırsız, Lupin dizisinden etkilendiğini söyledi.