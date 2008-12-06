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Yaşam

Lunaparktaki eğlence kötü bitti

Kağıthane'deki Sadabat Parkı'nda 'Discovery' adı verilen eğlence aracına binen genç kız, koltuğunun korumalığı açılınca düşerek yaralandı

06 Aralık 2008 02:00

Kağıthane'deki Sadabat Parkı'nda 'Discovery' adı verilen eğlence aracına binen genç kız, koltuğunun korumalığı açılınca düşerek yaralandı.

Kağıthane Sadabat Parkı'nda bulunan lunaparktaki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte lunaparka eğlenmeye gelen 14 yaşındaki Yeşim Karabulut, 'Discovery' adı verilen eğlence aracına bindi.

Hızla dönen araçtan koltuğunun korumalığının açılması sonucu düşen genç kız, kafasını yere çarptı. Çevredekilerin çığlıkları arasında gerçekleşen olay sonrası, genç kız çağrılan ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabulut'u yalnız bırakmayan arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Olay sonrası polis, eğlence aracının sorumlusunu ifadesini almak üzere polis merkezine götürülürken, lunapark hizmete kapatıldı.

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