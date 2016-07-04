Lunapark'ta panik; oyuncak tren arızalandı, çocuklar havada kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı mahallesinde bulunan bir lunaparkta oyuncak trenin arızalanmasıyla havada kalan çocuklar paniğe kapıldı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikteki oyun ekipmanı trenin tekerleklerinden birinin raydan çıkmasıyla tren durdu. Havada kalan çocukların bir anda korkarak bağırmaya başlamaları üzerine telaşlanan aileler, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bildirdiler. Olay yerine ulaşan bir merdivenli arazözle uzatılan merdivenle çocuklar yere indirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili görgü tanıklarından İzmitli Gazeteci Orhan Temel, “Lunaparktaki yaşı küçük çocukların eğlenme amacıyla bindirildikleri tren arıza yaptı. Trende 8-10 kadar çocuklar vardı. Trenin üzerindeki tekerlek bir anda çıktı ve oyuncak oyun komplekslerinin biri olan tren bir anda durdu. Olay yerine itfaiye ve Acil Yardım ekipleri çok kısa bir süre içinde geldi. Ekiplerin hummalı çalışmalar ardından minik çocukları mahsur kaldıkları trenin üzerinden kurtardı. Biz de derin nefes aldık. Çocuklarımız çok korktu” diye konuştu.