Lunaparkta göğsü açık balerin şaşkınlığı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, lunaparkta bulunan balerinin üzerindeki kıyafetin göğüs bölümünün açık olması çevredekileri şaşırttı.

Adapazarı Çark Mesire Alanı\'ndaki, bir süredir kapalı olan lunaparkta balerinin üzerindeki kıyafetin açılmasıyla göğüs bölümü ortaya çıktı. Parka gelenler ve parkın içindeki yolu kullananlar balerinin yeni halini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise cep telefonları ile balerini fotoğrafladı. Lunaparkta görevli olmaması nedeniyle kıyafeti kapatan da olmadı. Balerinin göğüslerinin birebir yapılmış olmasını şaşırtıcı olduğunu belirten bir genç, \"Mağazalarda kullanılan cansız mankenlerde göğüsler görsel olarak yer alıyor. Bu lunapark oyuncağında da aynı şekilde olabilirdi. Ancak birebir bu şekilde olması çok tuhaf geldi bize\" dedi.



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