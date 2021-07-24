Lunaparkta 'go-kart'a bindi, kemeri yanlış bağlanınca bağırsakları yırtıldı!

Antalya'da bir lunaparkta go-kart (karting) yaparken kemeri yanlış bağlanan 17 yaşındaki Furkan Özkaya ölümden döndü. Bağırsakları yırtılan ve iç kanama geçiren Özkaya’ya, 6 saatlik ameliyatta yaklaşık 50 dikiş atıldı. Furkan ve ailesi, yetkililer ve çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesindeki bir lunaparkta meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla lunaparka eğlenmeye giden Furkan Özkaya, go-kart sporu yapmak istedi. İddialara göre, iş yeri çalışanlarına "Güvenli mi?" diye soran Furkan, "Tehlikesi yok, araç bir yere çarparsa lastikten geri seker" yanıtını aldı.



Kız arkadaşının kullandığı, ancak direksiyonu arızalı diyerek sürmekten vazgeçtiği go-kart aracına bindirilen Furkan Özkaya'nın kemeri, omuzdan çapraz bağlanmak yerine, karın bölgesinden yatay bağlandı. Kız arkadaşı ise başka bir go-kart aracına bindirildi.

Kemer bağlandıktan sonra nefes almakta zorlandığını söyleyen Özkaya'yı, görevliler dikkate almadı. Sonrasında tek başına go-kart kullanmaya başlayan Furkan Özkaya, tur bitmeden direksiyon tutukluk yapınca go-kart aracı etrafı lastikle muhafaza edilen direğe çarptı. Başındaki kaskı çıkan ve araçta acı içinde kıvranan Furkan Özkaya, go-karttan inip yere yığıldı. İş yeri çalışanları diğer sürücülerin turu tamamlaması için genci apar topar önce pist dışına, ardından park alanı dışındaki otoparka çıkardı.



Çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özkaya’nın bağırsaklarının yırtıldığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. 6 saatlik ameliyatla bağırsakları dikilen, iç kanaması durdurulan Özkaya, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı ve 11'inci günde taburcu edildi.

Suç duyurusunda bulundu

Furkan Özkaya ve ailesi, parktaki sorumlular hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Yaşadıklarını anlatan Furkan Özkaya, "Kaza anında göğüs tarafım öne gidince, kemer karın bölgemi sıktı. Ağrıdan yürüyemiyordum. Kendimi yere bıraktım. Ama beni zorla kaldırıp yürüttüler. Müşteriler rahatsız olmasın diye beni dışarı attılar. Ambulans çağırmadılar. Biz ambulansı aradık" dedi.

Yaşananlara tanıklık eden, polis merkezinde ifadesine başvurulan Furkan Özkaya'nın kız arkadaşı H.A., o gün arkadaşının kaza yaptığı go-karta önce kendisinin bindiğini, ancak direksiyonu arızalı olduğu için başka bir araca bindirildiğini söyledi.



H.A., "Görevlinin Furkan'ın kemerini sıkı bir şekilde bağladığını gördüm. Sonrasında Furkan sadece tek lastiğin koruduğu direğe çarptı. Kazadan sonra araçtan indim ve Furkan'ın yanına gittim. Telefonumun şarjı bittiği için 112'yi arayamadım. Görevliler ise Furkan ile dalga geçiyordu. Sonrasında birinden cep telefonu istedim ve ambulansı aradım" dedi. (DHA)