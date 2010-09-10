Lunapark'ta eğlencesi ölümle bitti

T24- Trabzon'daki lunaparka çocuklarıyla birlikte giden ‘Elma Kurdu' ismi verilen küçük trene binen 30 yaşındaki Zuhal Yiğci, bulundukları vagonun raydan çıkması sonucu düşerek öldü.



Isparta'dan bayram tatili için memleketleri Trabzon'a gelen Mehmet Yiğci, eşi Zuhal Yiğci, çocukları 9 yaşındaki Tunahan ve 8 yaşındaki Zeynep, bayram ziyaretlerini tamamladıktan sonra eğlenmek için lunaparka gitti. Çocuklar ‘Elma Kurdu' ismi verilen ve küçük vagonları bulunan mini trene binmek istedi. Engebeli rayların üzerinde ilerleyen trende çocuklarının düşmesinden korkan Zuhal Yiğci de onlarla birlikte trene bindi. Tren ilerlerken Yiğci ailesinin bulunduğu vagonun bir tekeri raydan çıktı.



Sabah da arızalanmış



Bu sırada çocuklarını korumak için ayağa kalkan Zuhal Yiğci, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü. Kafasının üzerine düşen Zuhal Yiğci, çağırılan ambulansla 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye götürüldü. Zuhal Yiğci'nin boynunun kırıldığı ve kalbinin durduğu tespit edildi. Tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Zuhal Yiğci hastanede öldü. Isparta’ta ziraat mühendisi olarak çalışan Mehmet Yiğci, hastane önünde gözyaşı dökerken eşinin çantasını bir an olsun elinden bırakmadı. Soruşturma sürdürülüyor.

Lunapark'ta 2 çocuk annesi Zuhal Yiğci'nin ölümüne neden olan vagonlarda hiçbir güvenlik önlemi bulunmadığı görüldü. Fiberglas malzemeden yapılan ve zaman zaman yerden 2 metre yüksekliğe kadar çıkan vagonlarda emniyet kemeri bulunmadığı belirlenirken, ‘Elma Kurdu' adı verilen küçük trenin bu sabah da arıza yaptığı arızanın daha sonra giderilerek aracın çalıştırıldığı ileri sürüldü.