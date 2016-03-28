Lunapark saldırganının kimliği belli oldu



Saldırganın Pencap eyaletinin güneyinden, 28 yaşındaki Muhammed Yusuf Farid olduğu teşhis edildi. Medyada çıkan haberlere göre şahıs, din dersi öğretmeni olarak görev yapıyordu. Saldırganla ilişkili üç kişi Pakistan polisi tarafından gözaltına alındı.

Pakistan ordusu Lahor’un yanı sıra Faysalabad ve Multan kentlerinde de operasyonlar düzenledi. Ordu sözcüsü Asım Bajwa'nın operasyonlarda çok sayıda terör şüphelisinin gözaltına alındığını, silah ve cephanelere el konduğunu açıkladı.

Saldırganın üzerine sardığı ve sırt çantasına yüklediği 20 kilogram patlayıcıyı lunaparkta patlattığı belirtiliyor. Bombanın öldürücü tesirini artırmak için vida ve somunlarla da desteklediği kaydediliyor.

Eylemin sorumluluğunu Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ül Ahrar adlı grup üstlendi.

Pakistan'da Taliban lideri Hekimullah Mesud, 2013 yılında ABD tarafından bir İHA saldırısıyla öldürülmüştü. Mesud'un ölümünden sonra şemsiye örgütü olan Pakistan Talibanı'nın küçük hücrelere bölündüğü ve daha tehlikeli bir hal aldığı belirtiliyor. Bu gruplar arasında en öldürücü olanı ise Cemaat-ül Ahrar.

Örgütün Afganistan'ın Kunar ve Nuristan bölgelerinde üslendiği sanılıyor. Ömer Halid Horasani liderliğindeki örgüt, ilk kez Hrıstiyanları hedef almıyor. Cemaat-ül Ahrar geçen yıl Mart ayında Lahor'daki iki kilisenin girişine intihar saldırısı düzenlemiş ve 17 kişiyi öldürmüştü. Grup, Kasım 2014'te de Pakistan ile Hindistan arasındaki sınır geçişine intihar saldırısı düzenleyerek 50 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti.