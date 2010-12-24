-LÜLETAŞINDAN ŞİMDİ DE ADALET TERAZİSİ ESKİŞEHİR (A.A) - 24.12.2010 - Türkiye'de sadece Eskişehir'de bulunan lületaşından ''pipo, satranç takımı, hayvan figürleri ve baston'' gibi çeşitli objeler yapan ustaların son dönemde ürettiği adalet terazisi hukukçuların gözdesi haline geldi. Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Ramazan Bağlan, kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının artışıyla lületaşı el sanatına olan ilginin de arttığını kaydetti. Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Atlıhan Çarşısı'nın hizmete girmesiyle lületaşı el sanatları ürünlerini turistlere daha kolay sunma imkanı bulduklarını ifade eden Bağlan, şöyle konuştu: ''Lületaşı ürün yaparken yenilikçi olmaya çalışıyoruz. Sadece pipo başlığı yapmıyoruz. Son dönemlerde lületaşı ürünlerde çeşitlilik arttı. Lületaşından çeşitli satranç takımı, hayvan figürleri ve baston gibi ürünlerin yanı sıra süs eşyaları da yapıyoruz. Son olarak adalet terazisi yaptık. Bir adalet terazisini iki kişi çalışarak 3 günde çıkartıyoruz. Lületaşından yaptığımız adalet terazisine özellikle yargı mensupları yoğun ilgi gösteriyor. Hakimler, savcılar ve avukatlar, adalet terazisini sadece kendileri için değil birbirlerine hediye etmek için de alıyorlar. Kent dışından gelen yargı mensupları da adalet terazisine ilgili. Lületaşından yapılan adalet terazisini 250 liraya satıyoruz.'' Bağlan, lületaşı sanatının daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, ''Bu yıl 1 milyon turist kenti ziyaret etti. Bu kadar turistin kente gelmesi bizim için mutluluk verici. Bu durum kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir'' diye konuştu.