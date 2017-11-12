Lüleburgaz'da sürpriz evlenme teklifi

LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde oturan 24 yaşındaki Salih Cançınar, kız arkadaşına, arkadaşlarının düğüne gideceklerini belirterek, daha önceden çiçeklerle süslediği alana götürüp, diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.

Lüleburgaz\'da Salih Cançınar, kız arkadaşı Seçil Balaban\'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Balaban\'ı arkadaşlarının düğününe gideceklerini belirterek evden alan Cançınar, daha önce çiçeklerle süslediği ve arkadaşlarının da kendisini beklediği İstanbul Caddesi üzerindeki parka götürdü. Burada kız arkadaşını kırmızı halı üzerinde yürüten Cançınar, güller ve mumlarla hazırladığı kalp motifinin içinde diz çökerek Balaban\'a yüzüğü uzatıp evlenme teklifi etti. Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Balaban, \'evet\' diyerek erkek arkadaşının teklifini kabul etti. Cançınar, Balaban ile 4 yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını belirterek, evlenme teklifi için sürpriz hazırladığını anlatırken, \"1 haftadır bu teklif için hazırlanıyorum. Bu çok kolay olmadı. Arkadaşlarım da bana çok yardımcı oldu. Bizi izleyen Lüleburgazlılar\'a da

verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür ediyorum\" dedi.

Sürpriz evlenme teklifi karşısında oldukça şaşıran ve hiç bir şeyden haberi olmadığını söyleyen Seçil Balaban, \"Arkadaşımızın düğününe gitmek için evden çıkmıştık. Benim için çok büyük sürpriz oldu\" dedi.

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