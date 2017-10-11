Lüleburgaz'da kafatası ve kemikler bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde, TEM yolu kenarındaki ağaçlık alanda, insan kafatasıyla kemikler bulundu.

Lüleburgaz\'da bulunan Hamitabat Köyü\'nün TEM yolu kenarında çalışma yapan karayolları ekipleri, TIR parkına yakın ağaçlık alana atılmış insan kafatasıyla kemikler buldu. Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Alanda insan kafatası ve insan kemiği olduğu değerlendirilen 23 kemik parçasıyla kol saati, 2 erkek ayakkabısı, tişört, pantolon ve 9 milimetre çapında boş kovan bulundu. Olay yerinde, 20 metrekarelik alanda, bulunan nüfus cüzdanıyla araç ruhsatının üzerinde isimleri yazılı kişiler hakkında kayıp ya da arama kaydı olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



