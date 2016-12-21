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Lüleburgaz'da 3 kız çocuğuna cinsel istismardan 10 kişi tutuklandı

Cinsel istismara uğradıkları belirtilen 3 kız çocuğu koruma altına alındı

21 Aralık 2016 23:13

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 10 kişi tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaşları 11 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki ihbar üzerine, polis harekete geçti.

Yapılan çalışmada ilçede yaşları 11 ile 14 arasında 3 kız çocuğuna son 1 yıldır cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Çocukların psikologlar eşliğinde ifadelerinin alınmasının ardından belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 10 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı. Cinsel istismara uğradıkları belirtilen 3 kız çocuğu ise koruma altına alındı.

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