Lüleburgaz'da 2 bin fidan toprakla buluştu

Kırklareli Telekom Müdürlüğü "E Fatura Ormanı Projesi" kapsamında Lüleburgaz'ın Eskitaşlı Köyü mevkindeki ormanlık alana 2 bin adet fidan dikimi için tören düzenlendi.



Kırklareli Valisi Hüseyin Avni Coş, törendeki konuşmasında, fidanların ağaç olmasının ormancıların yanında çevre sakinlerinin de sahip çıkmasıyla mümkün olacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Biz il genelinde 6 milyondan fazla fidan diktik. Bunu yaparken de gösteriş yapmıyoruz. Daha yeşil Kırklareli için çalışıyoruz. Yeşile ve ağaca gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ediyorum. Toplumumuzda 7'den 70'e herkesin daha duyarlı hale getirilmesi için hepinizin üzerine düşen görevi yapacağını biliyorum." (AA)

