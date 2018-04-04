Lüleburgaz, dünya paintball'una ev sahipliği yaptı

LÜLEBURGAZ,(DHA)

Paintball Federasyonu ve Lüleburgaz Paintball Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, 1\'inci Uluslararası Paintball Turnuvası, Ulusal Paintball Ligi 1\'inci Ayak karşılaşmaları 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi\'nde (LYFA) gerçekleştirildi.

Mücadelelerde görev alan hakemlerin Almanya\'dan katılım sağladığı turnuvada Türkiye, Norveç, Rusya, Almanya, İran, Fransa ve Yunanistan takımları yer aldı.

BREMEN VE ANTALYA GENÇLİK PSK KENDİ KATEGORİLERİNDE ŞAMPİYON OLDU

1. Uluslararası Paintball Turnuvası Şampiyonu Bremen olurken, 1. Ayak 2. Lig Birincisi ise Antalya Gençlik Paintball Spor Kulübü oldu.

Lüleburgaz Belediyesi\'nin, 2017-2021 Stratejik Planında yer alan \'Etki yaratan kent olmak\' amacı ve \'Yıldız Yaşam Akademilerinde yerel, ulusal ve uluslararası turnuva ve organizasyonların düzenlenmesi\' faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak takdim etti.

SONUÇLAR ŞÖYLE:

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası Şampiyonu Bremen (ALMANYA)

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası İkincisi Griffin (İRAN)

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası Üçüncüsü Joker İstanbul (TÜRKİYE)

Lüleburgaz Belediyesi 1. Uluslararası Paintball Turnuvası Dördüncüsü Penta Ankara (TÜRKİYE)

ULUSAL PAİNTBALL LİGİ 1. AYAK 2. LİG SONUÇLARI

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig Birincisi Antalya Gençlik Paintball Spor Kulübü

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig İkincisi Lüleburgaz Paintball Spor Kulübü

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig Üçüncüsü Bursa Paintball Spor Kulübü

Lüleburgaz Belediyesi Ulusal Paintball Ligi 1. Ayak 2. Lig Dördüncüsü Side Paintball Spor Kulübü

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mücadelelerden detaylar

- Kupa töreninden detaylar

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