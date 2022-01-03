Lüleburgaz'da AKP ve MHP'den istifa eden 120 kişi CHP'ye katıldı

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Devrim Gündüz, önceki dönem MHP'den Evrensekiz Belde Belediye Başkanı seçilen Birol Özbay'ın da aralarında bulunduğu 120 kişinin MHP, AKP ve çeşitli partilerden istifa ederek CHP'ye katıldığını duyurdu. Gündüz, "İnsanlar artık mevcut iktidarla beraber yürüyen partilerden veya mevcut iktidardan kopmak istiyorlar ve halkı tekrar refah seviyesine ulaştırmak istiyorlar. Bunu yapabilecek iradenin ve gücün de CHP’de olduğunu çok net bir biçimde görüyorlar" dedi.

2019 yerel seçimlerinde Evrensekiz Beldesi'ni CHP'nin kazandığını, ancak mevcut başkanın daha sonra AKP'ye geçtiğini belirten Gündüz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’i ayağa kaldıracak insanlar var"

"Evrensekiz MHP önceki dönem belde başkanı, 2019’da da belde belediye başkan adayı olan Birol Özbay, bugün 120 arkadaşıyla beraber partimize katıldılar. Bu sadece MHP’den istifalar değil, AKP’den ve çeşitli partilerden de istifalar oldu bu 120 kişinin içerisinde. Tüm Türkiye’de insanların çektiği sıkıntılar ortada. Artık bu işin sağından solundan, CHP’sinden MHP’sinden öte, bir iyi insanlar var, tekrar bu Cumhuriyet’i ayağa kaldıracak insanlar var; bir de bu mevcut basiretsiz iktidarla beraber yol yürüyecek insanlar var.

"Halkın oyları, bir sene önce mevcut belediye başkanı tarafından gasbedildi"

Arkadaşlarımız bu mevcut durumdan fazlasıyla sıkıntıya düşmüş durumdalar ve bunu onlar da çok net bir biçimde görüyorlardı. Bizlere güç katarak kendileri, Türkiye’nin geleceği için, çocuklarının geleceği için CHP saflarında bu mücadeleyi vereceklerini söyleyerek yanımıza geldiler, ailemize katıldılar. 2019 yılında, Evrensekiz Belde Belediyesi’nde CHP’nin oylarıyla CHP belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçildi. Ancak halkın oyları, yaklaşık bir sene önce mevcut belediye başkanı tarafından gasp edildi. CHP’den istifa ederek AKP’ye geçti. Bize bu katılımlarla beraber, mevcut belediye başkanına bir tepki gösterdiklerini ve 2024 yılında gasp edilen halkın iradesini hep beraber halka iade edeceklerini göstermek adına bizlerle beraber yürüyeceklerini söylediler. Buradan hepsine tekrar ‘Hoş geldiniz’ demek istiyorum.

"İnsanlar artık mevcut iktidardan kopmak istiyorlar"

İnsanlar artık mevcut iktidarla beraber yürüyen partilerden veya mevcut iktidardan kopmak istiyorlar ve halkı tekrar refah seviyesine ulaştırmak istiyorlar. Bunu yapabilecek iradenin ve gücün de CHP’de olduğunu çok net bir biçimde görüyorlar. Ve bize iletilen, bunu başaracak partinin CHP olduğu ve bizimle beraber bu başarıda bir ortaklık yapmak istedikleri."

"Evrensekiz’de tekrar şahlandırmaya ben ve arkadaşlarım, hepimiz beraber geldik"

Önceki dönem Evrensekiz Belde Başkanı Birol Özbay ise katılım töreninde şunları söyledi:

"CHP’nin bayrağını Evrensekiz’de tekrar şahlandırmaya ben ve arkadaşlarım, hepimiz beraber geldik. İnşallah bizi Allah utandırmaz. Bizi kabul eden, bize destek çıkan tüm milletvekillerime, il ve ilçe başkanlarıma da teşekkürü borç bilirim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir lafı var, ‘Geliyor gelmekte olan.’ Hepiniz çok sağ olun, var olun."