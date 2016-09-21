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Dünya
Deutsche Welle

Lula yolsuzluktan yargılanacak

Eski Brezilya cumhurbaşkanı Lula yolsuzluğa karışmak ve haksız çıkar sağlamaktan yargılanacak. Lula suçlamaları reddediyor.

21 Eylül 2016 12:52


Brezilya'nın eski cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva yolsuzluğa karışmak ve para aklamak suçlarından yargılanacak. Yetkili mahkemenin hakimi Sergio Moro ‘savcılığın 70 yaşındaki Lula'nın yargılanması için mahkemeye yeterli ipuçları sunduğunu' açıkladı. Suçlamaları bir kez daha ret eden Lula hakkındaki iddiaların ‘büyük bir maskaralık ve yalan' olduğunu söyledi.

Savcılık, kamu kuruluşu olan petrolcülük şirketi Petrobras ile ilgili yolsuzluk skandalının merkezindeki OAS adlı inşaat şirketinin Lula ve eşi için satın aldığı üç katlı apartmanın onarım masraflarını da üstlendiğini iddia ediyor. Lula'nın devlet başkanı olduğu 2010 yılına kadar Brezilya'daki yolsuzluk şebekesini yönettiğini iddia eden savcılığın mahkemeye sunduğu ipuçlarının dava açılması için yeterli bulunduğu açıklandı.

Lula'dan komplo suçlaması

Petrobras şirketinin 2004 – 2014 yılları arasında inşatçılık şirketleriyle diğer firmalara normal bedelin üzerinde ihaleler verdiği ve bu şirketlerin de politikacılarla siyasi partilere rüşvet dağıttığı ortaya çıkarılmıştı. Savcılık eski sendika lideri Lula'nın 900 bin Euro'luk maddi çıkar sağladığını iddia ediyor.

Mahkemenin yaptığı açıklamayı üzüntüyle karşıladığını belirten eski Brezilya cumhurbaşkanı hakkındaki iddiaların siyasi nedenli olduğunu ve yolsuzluk iddialarının 2018 yılında cumhurbaşkanlığına adaylığını koymasını önlemek amacıyla ortaya atıldığını söyledi.

Brezilya Senatosu ağustos ayı sonunda Lula'nnın halefi Dilma Rousseff'i görevden azletmişti. Rousseff bütçe yasasını ihlal etmek ve görevini kötüye kullanmakla suçlanmaktaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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