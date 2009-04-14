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Kültür-Sanat

'Lüküs Hayat' 25 yaşında

Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından "Lüküs Hayat" adlı operetin, 25. yılına girişi, düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

14 Nisan 2009 03:00

Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından "Lüküs Hayat" adlı operetin, 25. yılına girişi, düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Lush Hip Hotel tarafından düzenlenen kokteyl, Beyoğlu Sümerbank Binası'nda açılan "Lüküs Hayat 25. Yılın Tozu Fotoğraf Sergisi"nin bulunduğu salonda gerçekleşti.

Kokteyle, "Lüküs Hayat" adlı operette 25 yıldır sahne alan tiyato sanatçısı Zihni Göktay, oyunun yönetmeni Haldun Dormen, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve çok sayıda tiyatro sanatçısı ile davetliler katıldı.

Katılımcılara içinde "operetin sahnelenmeye başladığı 1933 yılından bu yana bulunan arviş belgeleri, oyun replikleri, hatıra yazıları ve fotoğrafların" yer aldığı "Lüküs Hayat 25. Yıl Kitabı" dağıtıldı.

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