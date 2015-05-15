Lüksemburg'un eşcinsel başbakanı bugün evleniyor

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel bugün partneri Gauthier Destenay ile evleniyor. Bettel, Avrupa Birliği'nde görevdeyken eşcinsel evlilik yapan ilk, dünyada ise ikinci lider olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Beş yıl önce de dönemin İzlanda Başbakanı Johanna Sigurdardottir eşcinsel bir evlilik yapmıştı.

Bettel, Los Angeles Times gazetesine verdiği demeçte, 2010 yılından beri birlikte yaşadığı Belçikalı mimarın kendisine evlenme teklif ettiğini söyleyerek "Evet cevabını verdim. Yaşayacak tek hayatım var, onu da saklamak istemiyorum" dedi.

42 yaşındaki Xavier Bettel ile partneri Destenay, Lüksemburg'da eşcinsel evliliklere olanak tanıyan yasadan yararlanan ilk çiftlerden biri olacak.

Çiftin dostlarından Stephane Bern, Luxemburger Wort gazetesine verdiği demeçte "Herkes bu evliliğe sıcak ve olumlu bakıyor. Büyük bir tören olmayacak ama sembolik açıdan çok önemli" dedi.

Bettel, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken merkez sağ bir partinin lideri olarak seçimleri kazanmış ve halen Brüksel'de Avrupa Komisyonu'na başkanlık eden Jean-Claude Juncker'in 19 yıllık iktidarına son vermişti.

Bettel eşcinsel olduğunu saklamadı ancak bunu ön plana da çıkarmadı.

Üç partili bir koalisyona başkanlık eden Bettel'in koalisyon ortaklarından olan Başbakan Yardımcısı Etienne Schneider de eşcinsel.

Ülkede eşcinsel haklarına ilişkin yasa geçen yılın sonunda kabul edilmiş, yasa Ocak ayında yürürlüğe girmişti.

Lüksemburg, halkının çoğu Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı ve muhafazakar bir ülke olarak tanınıyor.