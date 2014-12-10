T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Lüksemburg'daki vergi vurgununda ikinci perde

Kamuoyunda 'Lüksemburg Leaks' olarak anılan 'vergi kaçakçılığı' skandalı ile ilgili yeni ayrıntılar gün ışığına çıktı. Vurgunun boyutlarının tahmin edilenden daha büyük olduğuna dikkat çekiliyor.

10 Aralık 2014 12:23


Lüksemburg'un üyesi olduğu Avrupa Birliği’ndeki ortaklarını dahi bilgilendirmeden, yüzlerce küresel şirketin vergi kaçakçılığı yapmasına yasal yollardan yardımcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Dünyanın değişik ülkelerinden 40 gazete, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile işbirliği içinde, vergi cenneti Lüksemburg’un 340 küresel şirketle gizli vergi anlaşmalarını açığa vuran belgeler yayımlamıştı.

Gizli vergi anlaşmalarının, küresel şirketler adına dünyaca ünlü danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından Lüksemburg devletiyle müzakere edilip kaleme alındığı belirlenmişti.

Yüz milyonlarca dolar aktardılar

"Lüksemburg Leaks" skandalını araştıran medya kuruluşları bugün eş zamanlı olarak yeni veriler yayınladılar. İddialara göre aralarında Disney ve Skype'ın da bulunduğu 35 kadar uluslararası şirket, Lüksemburg devletiyle "Gelişmiş Vergi Anlaşması" adı altında gizli anlaşmalar imzaladı. Kazancını Lüksemburg'a kaydıran şirketlerin yüzde 1'in altında vergi ödemesi sağlandı.

Disney ve ABD merkezli Koch Industries'in bu yöntemle 2009 – 2013 yılları arasında yüz milyonlarca dolarlık kazancı Lüksemburg'da kurdukları yan şirketlere aktardıkları belirlendi.

Üç denetim şirketi daha

Ortaya çıkan yeni belgeler vergi vurgununa PwC'nin yanı sıra başka denetim şirketlerinin de karıştığını gözler önüne serdi. Buna göre Deloitte, Ernst & Young ve KPMG vergi danışmanlığı şirketleri de vurguna yasal zemin hazırlayan anlaşmaların Lüksemburg devletiyle imzalanmasında ön ayak oldular.

Lüksemburg maliye bakanlığı konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KamuoyundaLeaksAvrupa BirliğiDünyanınUluslararası Araştırmacı Gazeteciler KonsorsiyumuLüksemburgPricewaterhouseCoopersLeaks34;DisneySkypeVergi Anlaşması34;ABDKoch IndustriesPwCDeloitte ErnstYoungKPMGDeutsche

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24