Lüksemburg'daki vergi vurgununda ikinci perde



Lüksemburg'un üyesi olduğu Avrupa Birliği’ndeki ortaklarını dahi bilgilendirmeden, yüzlerce küresel şirketin vergi kaçakçılığı yapmasına yasal yollardan yardımcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Dünyanın değişik ülkelerinden 40 gazete, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile işbirliği içinde, vergi cenneti Lüksemburg’un 340 küresel şirketle gizli vergi anlaşmalarını açığa vuran belgeler yayımlamıştı.

Gizli vergi anlaşmalarının, küresel şirketler adına dünyaca ünlü danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından Lüksemburg devletiyle müzakere edilip kaleme alındığı belirlenmişti.

Yüz milyonlarca dolar aktardılar

"Lüksemburg Leaks" skandalını araştıran medya kuruluşları bugün eş zamanlı olarak yeni veriler yayınladılar. İddialara göre aralarında Disney ve Skype'ın da bulunduğu 35 kadar uluslararası şirket, Lüksemburg devletiyle "Gelişmiş Vergi Anlaşması" adı altında gizli anlaşmalar imzaladı. Kazancını Lüksemburg'a kaydıran şirketlerin yüzde 1'in altında vergi ödemesi sağlandı.

Disney ve ABD merkezli Koch Industries'in bu yöntemle 2009 – 2013 yılları arasında yüz milyonlarca dolarlık kazancı Lüksemburg'da kurdukları yan şirketlere aktardıkları belirlendi.

Üç denetim şirketi daha

Ortaya çıkan yeni belgeler vergi vurgununa PwC'nin yanı sıra başka denetim şirketlerinin de karıştığını gözler önüne serdi. Buna göre Deloitte, Ernst & Young ve KPMG vergi danışmanlığı şirketleri de vurguna yasal zemin hazırlayan anlaşmaların Lüksemburg devletiyle imzalanmasında ön ayak oldular.

Lüksemburg maliye bakanlığı konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.