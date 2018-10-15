Lüksemburg seçimlerinde koalisyon hükümeti çoğunluğu korudu

2013 yılında göreve gelen Lüksemburg'daki Liberal, Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu Pazar günkü genel seçimlerde yeniden çoğunluğu sağladı ancak hükümet ortaklarının koalisyonu sürdürüp sürdürmeyecekleri henüz belli değil.

Pazar günü yapılan seçimlerinden ardından açıklanan geçici sonuçlara göre 2013'ten bu yana hükümette olan koalisyon ortakları, 60 üyeli Lüksemburg parlamentosunda 31 milletvekili ile temsil edilecek. Bettel'in liberal Demokrat Partisi (DP), 2013'teki seçim sonuçlarına kıyasla bir koltuk kaybederek meclise 12 milletvekili soktu. Sosyal Demokrat Parti mecliste üç koltuk kaybederek 10 milletvekili çıkardı. Seçimlerde oylarını artıran Yeşiller Partisi'nin milletvekili sayısı ise altıdan dokuza çıktı.

Hristiyan Sosyal Halk Partisi (CSV) ise 21 milletvekiliyle meclisteki en büyük gruba tekrar sahip oldu, ancak 2013 genel seçimlerine göre meclisteki koltuk sayıları 23'ten 21'e düştü. Partinin liste başı adayı Claude Wiseler seçmenin kendilerine "politikayı şekillendirme yetkisi verdiğini ve gelecekte sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını" söyledi. Wiseler, 2013 seçimlerinde de olduğu gibi bu seçimler sonucunda da mecliste en büyük gruba sahip olup hükümette pay sahibi olamamanın "zor anlaşılır" bir durum olacağını belirtti.

Seçim sonuçlarına göre Lüksemburg'da Liberal, Sosyal Demokrat ve Yeşiller koalisyonu haricinde CSV ve liberaller veya CSV ve sosyal demokratlardan oluşan bir koalisyon hükümeti de kurulabilir.

Geçici seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel "çoğunluğun seçimi kaybetmediğini" ve hükümet sorumluluğunu yeniden üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin liste başı adayı Etienne Schnneider ise koalisyon konusunu partinin yetkili organlarında değerlendireceklerini açıkladı.

Lüksemburg'da Korsanlar Partisi, ilk kez meclise girdi. Korsanlar, mecliste iki milletvekili ile temsil edilecek. Avrupa Birliği karşıtı ADR partisi ise oylarını artırarak dört milletvekili çıkardı. 257 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lüksemburg'da katılım oranının yüzde 90'ı bulmasında oylamaya katılma zorunluluğunun bulunması da rol oynadı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

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