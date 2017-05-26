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Dünya

Lüksemburg Başbakanı'nın eşi, First Lady'ler karesinde

NATO Zirvesi'nden tarihi fotoğraf...

26 Mayıs 2017 15:14

NATO Zirvesi'ne katılan lidelerin eşleri dün Brüksel'de Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi gezisinde bir araya geldi.

Lüksemburg'un eşcinsel başbakanı Xavier Bettel'in eşi Gauthier Destenay da First Lady'ler karesinde yerini aldı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Lüksemburg Başbakanı Bettel'in eşi Gauthier Destenay'ın Fransa'nın yeni cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron ve ABD'li First Lady Melania Trump ile bir süre sohbet etti. 

Müze turuna katıldılar

Fotoğrafta, Melania Trump ve Emine Erdoğan'ın arkasında yer alan Lüksemburg Başbakanı'nın eşi Destenay, fotoğraf çekiminin ardından First Lady'lerle birlikte müze turuna katıldı.

Heyet, müze ziyaretinin ardından Laeken Kraliyet Sarayı'nda Kraliçe Mathilda'nın verdiği akşam yemeğine katıldı.

Lüksemburg'ta eşcinsel evlilik
2015'te yasallaşmıştı

2013 yılında Lüksemburg Başbakanlık koltuğuna oturan Xavier Bettel, 2015 yılında eşcinsel evliliğin yasallaşmasının ardından 2010'dan beri beraber olduğu Gauthier Destenay ile evlenmişti. 

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