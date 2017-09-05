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Lüks yolcu gemisi, bu yıl ilk kez Bodrum'da

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a bu yıl ilk seferini yapan Malta bayraklı 'Mein Schiff 1' adlı lüks yolcu gemisi, turistik ilçeye 2 bin turist getirdi

05 Eylül 2017 19:44

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a bu yıl ilk seferini yapan Malta bayraklı \'Mein Schiff 1\' adlı lüks yolcu gemisi, turistik ilçeye 2 bin turist getirdi.
Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirleyen Malta bayraklı 263 metre uzunluğundaki yolcu gemisi \'Mein Schiff 1\', ilçeye ilk seferini gerçekleştirdi. Santorini\'den bu sabah saatlerinde ilçeye gelen yolcu gemisi çoğunluğu Alman 2099 yolcu ve 830 personeli ile geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turları ile mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken; bazıları da alışveriş yapıp, ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistler, Bodrum\'un manzarası karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi. Bodrum\'a başka seferi olmayan yolcu gemisinin, akşam saatlerinde Antalya\'ya gideceği öğrenildi.

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