Lüks yatta cinsel taciz iddiası

Fransız işadamının yatında kaptan tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden aşçı E.G.S., Türk karasularında sahil güvenlikten yardım istedi.



Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında, iki aydır aşçı olarak çalıştığı süper lüks yatın kaptanı tarafından cinsel tacize uğrayıp, ölümle tehdit edildiğini ileri süren 36 yaşındaki E.G.S., Türk karasularına girdiklerinde Sahil Güvenlik ekiplerini arayıp yardım istedi.

Aşçı kadın, kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği Türk kaptan 40 yaşındaki B.Ç. ve olayın üzerini kapatmaya çalışan teknenin Fransız sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

B.Ç., ise tüm uyarılara rağmen kurallara uymadığı için sözleşmesini feshetmek istedikleri için E.G.S.'nin kendilerine iftira attığını ileri sürüp, "Biz de kendisinden şikayetçi olduk" dedi.

Beş yıldızlı otellerde aşçılık ve bazı televizyon kanallarında zaman zaman yemek programları yapan aşçı E.G.S. anlattığına göre, 2 ay önce Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanlarından J.P.T.'nin sahibi olduğu şirkete ait ABD bayraklı, 'Leydi Diane' adlı 32 metrelik süper lüks yatta sözleşmeli olarak işe başladı.

E.G.S.'nin işe başladığı tekne, iki hafta önce Yunanistan'ın Santoroni Adası açıklarına demirleyip, Fransa'dan helikopterle gelecek olan patronlarını beklemeye başladı.

Ancak, geçen 21 Temmuz'da, fırtına nedeniyle gelmekten vazgeçen Thomas, kaptandan İstanköy (Kos) Adası'na geçmelerini istedi. Bunun üzerine teknedeki 7 personelden 5'i saat 20.00 sıralarında karaya çıktı. Teknede aşçı E.G.S. ile yalnız kalan kaptan B.Ç., iddiaya göre, 3 saat kadar sonra aşçı kadının kaldığı kamaraya girip, cinsel tacizde bulundu. 15 dakika boyunca direnen E.G.S., bu sırada personelin tekneye dönmesi üzerine B.Ç.'nin hemen toparlanıp, hiçbir şey olmamış gibi kamaradan çıkması üzerine kurtuldu.



Şikayetçi oldu



Karaya uzak olmaları ve Yunanistan'da şikayetçi olacağı yakında bir makam bulunmaması nedeniyle çaresiz kaldığını anlatan E.G.S., B.Ç.'nin yanı sıra yaşadıklarını anlatmasına rağmen kendisini korumadığını ileri sürdüğü patronundan şikayetçi oldu.



Yatın ayrılmasına izin verilmedi



Bu şikayet üzerine Sahil Güvenlik, kaptan B.Ç. ve tekne personeli 4 kişinin ifadelerine başvurdu. Sahibi Fransız işadamının da içinde bulunduğu teknenin ise Bodrum'dan ayrılmasına izin verilmedi.

Sahil Güvenliğin, gelişmeler üzerine kız arkadaşı ile birlikte yatından ayrılarak Bodrum'daki lüks bir otele yerleşen Fransız işadamının da ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Kaptan B.Ç. ise, konunun adli makamlara intikal ettiğini belirterek, iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi..