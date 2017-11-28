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Lüks yatta, 68 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda lüks yatla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 68 kaçak yakalandı

28 Kasım 2017 13:54

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda lüks yatla yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmeye çalışan 68 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvelik Komutanlığı ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda ilçeye bağlı Sultaniçe köyü sahili açıklarında termal kamerayla takibe alınan Türk bayraklı \'Kostantino\' adlı yat bir süre sonra durduruldu. Yatta yapılan aramada yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmeye çalışan 1\'i Türk vatandaşı ile Pakistan, Nepal, Hindistan ve Suriye uyruklu 68 kaçak yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen yat kaptanı 42 yaşındaki S.D., gözaltına alındı. Şüpheli S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.  

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