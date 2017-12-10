Lüks yatlar, Marmaris'ten kargo gemileriyle gönderiliyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA) - MARMARİS\'e, turizm sezonunun başında kargo gemileriyle getirilen lüks yatlar, sezon sonunda ülkelerine geri götürülmeye başlandı. \'BBC Grandsk\' adlı yük gemisi, gümrüklü limandan lüks yatları yükleyerek, Avrupa ülkelerindeki sahiplerine götürmek üzere demir aldı.

Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü limana Barbuda bayraklı \'BBC Grandsk\' adlı genel yük gemisi demir attı. 122 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip kargo gemisine, 2 ile 10 milyon euro değerindeki 4 lüks yat, yüklendi. Turizm sezonunun başında kargo gemileri ile Marmaris\'e getirilen lüks yatlar, aynı yolla sahiplerinin bulunduğu Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlandı. Kargo gemisinin Yunanistan\'a ardından da Avrupa\'ya gideceği öğrenildi. Liman yetkilileri, turizm sezonunun başında lüks yatların kargo gemileriyle getirildiğini, aynı yolla sahiplerinin bulunduğu ülkelere gönderildiğini belirtti. Lüks yatların, kargo gemileriyle ülkelerine geri gönderilmeye devam edileceği öğrenildi.



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