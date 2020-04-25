Lüks villada kaçak krizi: “Dron ile evimizi gözlüyor” iddiası iş insanlarını karşı karşıya getirdi

Milyon dolarlık villaların bulunduğu İstanbul Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’deki sitede ‘kaçak yapı’ krizi iki iş insanını karşı karşıya getirdi. Katarlı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi, Türk komşusu Mehmet Ünal’ı belediyeye şikâyet etti, kaçak yapılar için yıkım kararı çıktı. Ünal’ın eşi Nesrin Ünal ise Alemadi’yi dron uçurarak evlerinin içini gözetlediği gerekçesiyle polise şikâyet etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yılda 5-6 kez Türkiye’ye gelen Alemadi komşusu Mehmet Ünal’ın (52), villasında onaylı projeye aykırı eklentiler yaptığını fark etti. Alemadi mevcut havuzu yıkıp daha büyük bir havuz yapan, camlı balkon ekleyen, yeni bir oda yapan komşusunu belediyeye şikâyet etti. Sarıyer Belediyesi encümeni, villadaki kaçak yapılar için 13 Aralık 2018’de yıkım kararı aldı.

Bu şikâyet sonrası iki komşu arasında husumet başladı. Mehmet Ünal’ın eşi Nesrin Ünal (51), Katarlı komşularının yatak odasının camına kamera yerleştirerek evlerini gözetlediği iddiasıyla karakola başvurdu. Ünal ilk şikâyetinden 1 ay kadar sonra verdiği ek ifadede, Katarlı Alemadi’nin, kameranın yanı sıra dron uçurarak evlerini gözetlediğini iddia etti. Alemadi hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Alemadi özel uçağıyla Türkiye’ye döndüğü günün sabahı polislerce ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Alemadi, evinin güvenliği için bir kamera aldığını ancak henüz aktif hale getirilmediğini söyledi. Alemadi dron uçuran kişinin ise kendisi olmadığını kaydetti.

Katarlı iş insanı iki suçtan yargılanıyor

Yürütülen soruşturma sonrası Alemadi hakkında ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Ünal çifti, komşularına yönelik şikâyetlerinin sürdüğünü belirterek “Uçurulan dron, evimizin pencerelerine yanaştı. Evde yetişkin kızlarımız var. Yatak odasının camına yerleştirdiği kamera ile evimizi gözetledi” dedi. Mahkeme Alemadi’nin katılmadığı duruşmada bir sonraki celse için mayıs ayı başına gün verdi.

Katarlı Alemadi ise komşuları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Komşularının kendisine iftira attıklarını öne süren Alemadi, hakkında açılan davanın sitede söylentilere yol açtığını, bu nedenle villasında kalmak yerine otelde kaldığı gerekçesiyle Ünal çifti hakkında 30 bin TL’lik maddi-manevi tazminat davası açtı.