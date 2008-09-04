Lüks spor arabalar baştan çıkarıyor

Araştırmacılar, kadınların en çok Maserati marka araçların sesinden haz aldıklarını belirtiyor

Spor arabaların hem kadınlar hem de erkekler üzerindeki etkisini araştırmak üzerine yapılan bir çalışmada, üç lüks arabanın motorlarından çıkan gürültülü sesin insanlar üzerinde uyandırdığı hisler gün gün incelendi.



40 katılımcı bir gün Maserati, diğer bir gün Lamborghini ile Ferrari ve son olarak Volkswagen Polo marka araçların motorlarından çıkan ve daha önce kaydedilmiş seslerini dinledi. Daha sonra bu kişilerin tükürüklerinden bir miktar numune alındı.



Çalışmanın sonuçları oldukça ilginçti. Tükürükler üzerinde yapılan ölçümlerde otomobillerin gaz pedalına bastıkça ve tur devri arttıkça çıkan motor sesinin insanlardaki testosteron hormonunun fazlasıyla salgılanmasına yol açtığı ortaya çıktı.



Örneğin Maserati marka aracın motor sesini dinleyen erkeklerin sadece yarısında testosteron hormonunun salgılandığı, kadınların ise yüzde yüzünde bu hormonun önemli oranda arttığı belirlendi.



Araştırmada, Lamborghini marka otomobilin motorundan çıkan seslerin erkekleri daha fazla etkilediği ortaya kondu. Erkeklerin yüzde 60’ında testosteron hormonunun bu aracın sesiyle birlikte salgılanmaya başladığı belirlendi.



Bir motor sigorta firması olan Hiscox tarafından görevlendirilen ve araştırmayı yürüten psikolog David Moxon, verilen tepkilerin tamamının aslında psikolojik olduğunu belirterek, “Bu çalışmayla kadınların psikolojik ve hormonal özelliklerine dair çok önemli bulgular elde etmiş olduk. Aslında bir lüks arabadan çıkan gürültülü motor sesi çok eski bir psikolojik tepkidir” diye konuştu.



Psikolog David Moxon, vasat bir arabadan çıkan motor sesinin testosteron hormonunu azalttığını gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.



Dünyada azalan üretimine rağmen denizaşırı ülkelerdeki varlıklı araba aşıkları, en son lüks modelleri sipariş vermelerinden bir türlü caydırılamıyor.



Hatta Britanya’da bulunan HR Owen adlı bir otomobil bayii, değeri 180 bin euro olan Ferrari Scuedria ve ederi 76 bin euro olan Maserati Gran Turismo gibi rakip markaların hâlâ oldukça ilgi gördüğünü ve satıldığını açıkladı.

