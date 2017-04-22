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Yaşam

Lüks site çetesinden 1 saatte 1 milyonluk vurgun!

Hırsızların sahte plakalı çalıntı bir otomobille siteye girdikleri belirlendi

22 Nisan 2017 10:45

İstanbul’da 7 Nisan akşamı hırsızlar, lüks bir otomobille Beşiktaş’taki lüks bir siteye geldi. Site güvenliğini atlatan hırsızlar evlerin ziline basmaya başladı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, içeride kimsenin bulunmadığı evlerin kapı göbek kilidini kıran hırsızlar evlere girdi. Hırsızlar ilk olarak eski THY çalışanı R.M.’nin evine girdi. Evdeki ziynet eşyaları, antika eşyalar ve paraları aldılar. Çıkarken R.M.’nin yeni aldığı Mercedes otomobilin anahtarını da buldular. 2 eve daha giren hırsızlar bu evlerden de ziynet eşyaları ve paralar çaldı. Siteden ayrılırken de R.M.’nin Mercedes’ini de alarak peş peşe iki araçla siteden çıktılar. 1 saat süren hırsızlık olayında yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis parmak izi incelemesinin ardından güvenlik kamera görüntülerine yoğunlaştı. 3 kişi oldukları belirlenen hırsızların lüks bir araçla geldiği, soygunlardan sonra da R.M.’nin aracıyla birlikte çıktıkları görüntülere ulaşıldı. Hırsızların sahte plakalı çalıntı bir otomobille siteye girdikleri belirlendi. Polis hırsızların kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığını bildirildi.

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