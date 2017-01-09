Lüks semtin göbeğinde okul arazisi plan değişiklikleriyle imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kadıköy’deki Acıbadem Caddesi üzerinde yer alan Ahmet Sani Gezici Lisesi’nin bulunduğu alanın imar planlarını geçen yıl değiştirdi. Bakanlık kotun belirleneceği caddeyi değiştirerek en az bir kat kazandırdı. Bu duruma, kotun belirleneceği yeni caddenin daha yüksek olması yol açtı. Böylece yapılacak inşaatta gömülü bölümde 2 kat yer alabilecek. Arazi, meslek ve teknik öğretim tesisi fonksiyonunun yanına ticaret+konut ve dini tesis eklenerek imara açıldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, ticaret ve konut alanında kalan bölüme yapılacak inşaat için Necipbey Sokağı’nın en üst noktasında kot alınacağı belirtildi. 4 kat da sınır getirildi. Daha sonda kot alınacak cadde daha yüksekte bulunan Acıbadem Caddesi’yle değiştirildi. Böylece ticaret alanında 1 kat kazanılmış oldu.

Kadıköy Belediyesi'nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ'ın tespitlerine göre bina bu plan notuyla Acıbadem Caddesi'nden 4 kat Necipbey'den 6 kat görünecek. Böylece eski planlara göre yeni imar planları sayesinde 1 kat kazanılmış oluyor. Sağ, "Bu plan notuyla 2 kat bile açığa çıkabilir. Acıbadem’den kot vererek gömülü olmaktan kurtarmışlar. Sayın bakanın bu plan notlarından haberi olduğunu düşünmüyorum aksi halde basına vermiş beyanları ile ters düşmesi demektir. 'Bana parsel bazında plan değişiklikleri ile gelmeyin' demişti. Bakanlık paralel belediye meclisi gibi çalışmış" dedi. Yeni planlara 27 Ocak'a kadar itiraz edilebilecek.

Kot farkı nedir?

Kot farkı, iki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak tanımlanıyor. Caddelerin yükseklik seviyesine göre yapılacak inşaatlarda kot alma seviyesi de değişiklik gösteriyor. Örneğin bir bina için daha yüksekteki caddeden kot alındığı zaman inşaat alanı artıyor.

Erdoğan açmıştı

Veliler, okulun yıkım kararını protesto etmişti. “Rantsal dönüşüme” vurgu yapan veliler, “Şehir merkezlerindeki arazilerin değerlenmesi nedeniyle inşaat şirketleri gözlerini kamu arazilerine dikti” iddiasında bulunmuştu. Velilerin tepkisine rağmen okul yıkılmış, yerine inşa edilen Ahmet Sani Gezici Anadolu Kız imam Hatip Lisesi de 28 Eylül 2015’te Erdoğan’ın katılımıyla açılmıştı.