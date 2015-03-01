'Lüks saat alamayanlar, iş görüşmeleri için saat kiralıyor'

Türkiye’de yılda 3.5 milyon ‘lüks saat’ satıl-dığını söyleyen Konyalı Saat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Nalçacı, lüks saat alamayanların iş görüşmeleri için ‘kiralama’ yaptığını belirtti.

Türkiye’de saat pazarında ciro anlamında yüzde 5’lik pazar payına sahip Konyalı Saat, 2014’ü 102 milyon lira ciro ile kapattı. Konyalı Saat’in davetlisi olarak gittiğimiz İsviçre’de Türkiye distribütörü oldukları lüks saat markası Zenith’in üretim tesislerinde açıklamalarda bulunan İrfan Nalçacı, “Geçen yıl ikinci yarıda döviz kurları bir hayli yükseldi. Seçimler oldu ve Ukrayna’da kriz patladı. Bu da, yüzde 20 büyüme hedefini tutturamamamızda etkili oldu” dedi.

'Kapalıçarşı'da bu işi yapanlar var'

Burak Coşan’ın Hürriyet’te yer alan habere göre, yabancıya saat satışının cirolarında yüzde 60’lık bir pay oluşturduğuna değinen Nalçacı, “Rublenin aşırı değer kaybetmesi ile güney illerinde turistlere satışlarımızda azalma oldu. Ruslar lüks saati çok seviyor. Rusya’da da vergiler yüksek olduğu için Türkiye’den alıyorlar. Ancak, Türkiye’de lüks saat tutkunu önemli bir grup da var” dedi. Saatin bir statü göstergesi olduğunu söyleyen Nalçacı, bu sayede ikinci el pazarın da oluştuğunu belirtti. Bazı kişilerin lüks saatleri kiralamaya başladığının altını çizen Nalçacı, “Örneğin bir işadamı, iş görüşmesine giderken lüks saat takmak istiyor. Kapalıçarşı’da bu işi yapanlar var. Arabasını kapının önüne bırakıyor. Ama saat kolunda oluyor. Arabayı kimse görmüyor ama saatini herkese gösterebiliyor. Saati ile mesaj veriyor. Saatin değerine göre kira belirleniyor. Böylelikle katıldığı toplantılarda saati ile fark yaratıyor” dedi.

Fiyatlar yükseldi

Ocak ayının başında İsviçre merkez bankası’nın 1 Euro 1.2 Frang çıpasını kaldırdığını hatırlatan Nalçacı, “İsviçre markalarının fiyatları arttı. 10 bin liralık saat 12 bin 500 liraya çıktı. Fiyatlar için büyük markalar ayarlamalar yapacak. Bu yüzden Zenith markası Euro ile satılan ülkelerde saatlerin fiyatlarını yüzde 10 arttı. Frang ile satış yapılan ülkelerde de İsviçre markaları 2015’te zam yapmayacağını açıkladı. Euro bölgesinde de fiyatlar artınca Avrupalılar da duracak” dedi.

Olmayan saate indirim yapıyorlar

Milli takım için sahibi oldukları Nacar markası ile özel bir saat ürettiklerini vurgulayan İrfan Nalçacı, “999 tane yapıldı. Satış fiyatı 820 lira. 6 sitede yüzde 30 indirimle satışa çıkardılar. Bu mümkün değil. Kredi kartımla internetten sipariş verdim. Ancak saat gelmedi. Ödemem de iade edildi. Tüketici bu tip sitelere dikkat etmeli” dedi. Çakma saat pazarının hakkında da bilgi veren Nalçacı, “Turistik bölgelerde çakma saatler çok satılıyor. Bazı saatler gümrüklerde yakalanıyor. Gümrük muhafaza 2-3 ay tutuyor. Sonra tasfiyede satılıyor. Genelde ithal eden kişi satın alıyor. Bu sefer faturalandırmış oluyor. Böyle bir komedi yaşanıyor Türkiye’de” ifadelerini kullandı.

Yılda 40 bin saat üretiyor

Zenith markasının dünyadaki distribütörleri arasında satışlarda Rusya’dan sonra ikinci olduklarını belirten İrfan Nalçacı, “Zenith markasının İstanbul’da bir butik mağaza açma isteği var. Eğer bu mağaza açılacaksa bunu da biz açacağız. Ancak 2-3 yıl daha var. Markanın fiyatları 17 bin lira ile 100 bin lira arasında. İstinye Park ya da Maçka civarında bir mağaza olabilir. Ancak bağımsız mağazalarla bu işin daha iyi yapılacağını düşünüyoruz” dedi. Zenith tesislerinde saat üretim aşamalarını gösteren firma yetkilileri ise şu bilgileri verdi: “1 yılda 40 bin saat üretimi yapıyoruz. Saatte bütün parçalarını üretebilen ender firmalardan biriyiz. Ürettiğimiz özel koleksiyonlarla sektörde fark yaratıyoruz.”

120 milyar dolarlık pazar

Dünyada 2013’te 1.1 milyar adet saat satıldığını söyleyen İrfan Nalçacı, “Bu saatlerin 30 milyonunu İsviçre markaları satıyor. Ancak o kadar kaliteli saat üretiyorlar ki 120 milyar dolarlık cironun yüzde 65’ini bu ülke alıyor” diye konuştu. Türkiye’deki saat pazarının ise 1 milyar dolar civarında olduğunu belirten Nalçacı, “Türkiye’de 14 milyon saat satılıyor. Bunların 3.5 milyonu ise markalı saatler” ifadelerini kullandı.