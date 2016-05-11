Lüks rezidans dairesinde özel donanımlı uyuşturucu serası!

İstanbul Başakşehir'de, polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine lüks bir rezdansın 15. katında bulunan bir daireye yaptığı baskında, uyuşturucu serası kurulduğunu tespit etti. Baskında, rezidansın içinde yaklaşık 50 kilo uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre, baskın yapılan evde kapıyı açan kimse olmadığı için, beraberlerinde gelen çilingirden yardım istedi. Dairenin kapısı çilingir tarafından yaklaşık 4 saatte açılabildi. İçeri giren polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polis ekipleri, lüks rezidansın odalarında, özel donanımlı perde dolapların içinde saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddeler buldu. Özel bir havalandırma sistemi ile yetiştirilen uyuşturucuların, kurutulduktan sonra satışa hazır halde paketleme işlemi yapıldığı belirlendi.

1 kişi gözaltına alındı

Rezidansın içinde detaylı inceleme yapılırken, bu sırada polis ekiplerinin dışarıda yürüttükleri çalışmada şüpheli 1 kişinin gözaltına alınarak Başakşehir Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldüğü öğrenildi.

Ayrıca, polis ekipleri rezidans dairesini kiralayan bir kişiyi tespit ederken, firari olan zanlıyı yakalamak için de geniş çaplı çalışma başlattı. Rezidans dairesinin yaklaşık 2 sene önce 1.500 TL karşılığında kiralandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kişinin Emniyet’teki sorgusu sürerken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması da devam ediyor.