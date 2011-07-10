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Dünya

Lüks porselen otomobil 1,65 Milyon Euro’ya satıldı

Bugatti Veyron’un özel olarak ürettiği otomobil bir Arap işadamına 1,65 Milyon Euro’ya satıldı. 1001 PS’li süper spor otomobilin bazı parçaları porselenden.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Bugatti Veyron’un özel olarak ürettiği otomobil bir Arap işadamına 1,65 Milyon Euro’ya satıldı. 1001 PS’li süper spor otomobilin bazı parçaları porselenden. 



“Porselen otomobil olur mu?” demeyin. Lüks otomobil üreticisi Bugatti,  hem de Veyran Grand Sport serisinden özel bir tasarım hazırladı. Berlin Kraliyet Porselen Atölyesi KPM işbirliği ile tasarlanan ve sadece bir adet üretilen spor arabanın bazı bölümleri porselenden. Otomobilin gösterge panelinin pek çok parçasında beyaz porselen kullanan Bugatti, benzin deposu kapağı gibi bazı parçalarda da en pahalı porselen cinsini tercih etti.  



Otomobilin dış cilası da adeta mavi beyaz bir porselen kahve fincanını anımsatacak şekilde tasarlanmış. Bu özel porselenden süper spor otomobile 1,65 Milyon Euro ödeyerek bir Arap işadamı sahip oldu.  












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