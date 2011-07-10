Lüks porselen otomobil 1,65 Milyon Euro’ya satıldı

T24

“Porselen otomobil olur mu?” demeyin. Lüks otomobil üreticisi Bugatti, hem de Veyran Grand Sport serisinden özel bir tasarım hazırladı. Berlin Kraliyet Porselen Atölyesi KPM işbirliği ile tasarlanan ve sadece bir adet üretilen spor arabanın bazı bölümleri porselenden. Otomobilin gösterge panelinin pek çok parçasında beyaz porselen kullanan Bugatti, benzin deposu kapağı gibi bazı parçalarda da en pahalı porselen cinsini tercih etti.Otomobilin dış cilası da adeta mavi beyaz bir porselen kahve fincanını anımsatacak şekilde tasarlanmış. Bu özel porselenden süper spor otomobile 1,65 Milyon Euro ödeyerek bir Arap işadamı sahip oldu.