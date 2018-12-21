Lüks otomobilleri çalan şebekeye operasyon: 4 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, lüks araçları şasi numaralarını değiştirerek, satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, çalıntı 17 otomobil ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, lüks araçları motor ve şasi numaralarını değiştirip, satan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, savcılık talimatıyla Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Bursa, Düzce ve Ankara\'da operasyon düzenledi. Sakarya\'da araç tamiri işiyle uğraştıkları belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin şasi numaralarını değiştirdiği 17 lüks otomobil ele geçirildi. Araçlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sorguya alınan 4 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan tespit çalışmalarıyla 7 ilde, şebeke tarafından şasi numarası değiştirilen yaklaşık 70 lüks aracın bulunduğu belirlendi. Soruşturmanın genişletilerek, sürdürüleceği açıklandı.