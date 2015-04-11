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Yaşam

Lüks otomobil alev topuna döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Polis, kaza sırasında otomobili kimin kullandığını belirlemeye çalışıyor

11 Nisan 2015 13:25

Beylikdüzü D-100 Karayolu’nda lüks bir otomobil, bariyerleri aşarak yan yolda seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından lüks araç alev topuna döndü. Otomobilde bulunan Tuğçe Taşkın (26) hayatını kaybederken Adem Kılıç (31) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.15’te Beylikdüzü D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı karşısı, Ankara istikametinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aşırı hızlı ilerleyen Lamborghini marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yan yola fırladı.

Araç, daha sonra yan yolda seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bir anda yanmaya başladı. Lüks araç kısa sürede alev topuna döndü. Bu sırada otomobilde bulunan bir inşaat firması sahibi Adem Kılıç, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kılıç’ın, çevrede toplanan vatandaşlara otomobilde bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle alev alev yanan aracı söndürmeye çalıştı; ancak başarılı olamadı.

 

Yaralıyı vatandaşlar kurtardı

 

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtan yaralı olarak çıkan Kılıç’ı ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İtfaiye alev topuna dönen otomobile köpüklü suyla müdahale etmeye başladı; Polis ekipleri de yan yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından lüks aracın içerisinde 26 yaşındaki Tuğçe Taşkın’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

 

Polis otomobilde inceleme yaptı

 

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevresinde inceleme yapıp delil topladı. Yapılan incelemelerin ardından Tuğçe Taşkın’ın cenazesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil de çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bu arada Adem Kılıç, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Kılıç’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

‘Sadece yandığını gördüm’

 

Olayın görgü tanığı Ozan Çakıcı isimli vatandaş, "Bir anda yangını gördüm. Sürücü arkadaşı hemen içeriden çıkarttık. Bu sırada bir abi gelerek yangın tüpüyle aracı söndürmeye çalıştı. Ben otomobilin hızını görmedim. Sadece yandığını gördüm" diye konuştu.

Murat Kandemir isimli başka bir görgü tanığı ise, "Arabalara zikzak çizerek ilerliyor ve ardından bariyerlere vuruyor. Başka bir otomobile vurduktan sonra duruyor. Ardından da alev alev yanmaya başlıyor" dedi.

 

Polis sürücüyü tespit etmeye çalışıyor

 

Polis, kaza sırasında otomobili kimin kullandığını belirlemeye çalışıyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor.

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